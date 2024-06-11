Известную российскую ведущую объявили в розыск

МВД России объвило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву, которая раньше была внесена в список «иноагентов».

Лазарева является политической активисткой, участвовала в координационном совете российской опозиции. Телеведущая осудила войну в Украине, выступала с антивоенными заявлениями, в июле 2022 года была объявлена в России «иностранным агентом».

В этом году в числе других «иноагентов» она заявляла о планах принять участие в выборах в Мосгордуму (после чего Госдума решила запретить «иностранным агентам» баллотироваться на выборах). Об уголовном преследовании Лазаревой до сих пор известно не было.