Бакинский аэропорт рапортует...

Международный аэропорт Гейдар Алиев в мае 2024 года обслужил более 625 тысяч пассажиров. Этот показатель на 36% больше аналогичного периода прошлого года, когда было перевезено 460 тысяч пассажиров. Такие цифры привела пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В мае 34 авиакомпании, 14 из которых лоукостеры, совершили 4905 рейсов. На долю иностранных авиакомпаний на международных маршрутах пришлось 55% пассажирооборота, остальное - на национального авиаперевозчика. Всего иностранные авиакомпании перевезли более 314 тысяч пассажиров, а Azerbaijan Airlines - 252 тысячи пассажиров. За этот период в направлении Нахчывана было обслужено около 60 тысяч пассажиров.