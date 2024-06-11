Маска обвинили в секс-домогательствах

Уволенные в 2022 году сотрудники SpaceX подали в суд Калифорнии на миллиардера Илона Маска (богатейший человек мира по версии Forbes, его состояние оценивается в $209,8 млрд) из-за сексуальных домогательств, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, коллективный иск составили восемь сотрудников.

«Маск сознательно и целенаправленно создал нежелательную враждебную рабочую среду своим поведением, связанным с размещением гнусных сексуальных фотографий, мемов и комментариев, унижающих женщин и/или ЛГБТК+ сообщество», — говорится в иске восьми бывших сотрудников компании.

Истцы утверждают, что некоторые из них также столкнулись с оскорбительными комментариями со стороны других коллег, которые «подражали постам Маска» в Twitter (сейчас — соцсеть X). Они также считают, что были уволены после открытого письма и что сам Маск принял решение об этом «в отместку». Когда отдел кадров предложил сначала провести расследование, бизнесмен ответил: «Мне все равно — увольте их», говорится в иске.

В SpaceX отвергают обвинения и утверждают, что уволенные сотрудники нарушили политику компании. Там также заявили, что Маск не участвовал в увольнении работников.

О том, что Маск домогался сотрудниц и стажерок, пишет также The Wall Street Journal. Однако президент SpaceX Гвинн Шотвелл обвинила издание во лжи, заявив: «Илон — один из лучших людей, кого я знаю».