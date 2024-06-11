Авиатрафик над Азербайджаном стремительно растет рост на 360%
В Баку проходит Всемирный саммит по аэронавигации 2024 CANSO - Международной авиационной организации, в ходе которого обсуждаются передовые технологии в авиации, решения по сокращению выбросов CO2 и усовершенствованию управления воздушным движением.
Особое внимание на саммите уделено вопросам по созданию зеленого неба, т.е. достижению к 2050 году экологически чистого авиационного сектора, а также подготовке кадров для удовлетворения растущего спроса в авиационной отрасли.
Когда речь заходит о воздушных перевозках, мы обычно вспоминаем про Azerbaijan Airlines (AZAL) с его парком современных воздушных лайнеров, упуская из вида, что есть еще и Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines, играющее ключевую роль в управлении воздушным движением и обеспечивающее в воздушном пространстве Азербайджана безопасность и эффективность выполнения полетов. И тот факт, что по инициативе AZANS в Баку проводится столь важное и масштабное в мире авиации мероприятие, как саммит CANSO, в очередной раз подтверждает статус Азербайджана как надежного партнера в мировой авиации.
Безусловно, мы не можем визуализировать границы воздушного пространства над Азербайджаном, однако у нас есть все основания утверждать, что они функционируют также четко и надежно, как и на земле.
Зона ответственности AZANS, утвержденная Международной организацией гражданской авиации (ICAO), охватывает 165 400 квадратных метров пространства с сетью воздушных маршрутов протяженностью около 12 000 километров. И над этим огромным пространством воздушного океана, пересеченным сложной разветвленной сетью авиамаршрутов, круглосуточно и архивнимательно, в строгом соответствии с международными стандартами, следят диспетчеры AZANS. Они не просто осуществляют наблюдение, но и обеспечивают безопасное, регулярное, организованное и экономически эффективное движение воздушных судов.
Что было бы практически невозможно без успешного внедрения передовых технологий, таких как глобальная система спутникового слежения Aireon и платформа динамического управления воздушным пространством.
Чтобы получить даже небольшое представление о деятельности AZANS, достаточно обратить внимание на транзитные перевозки, осуществляемые в воздушном пространстве Азербайджана.
Благодаря предоставлению высококачественных авиационных услуг и стратегическому расположению на пересечении основных воздушных маршрутов, транзитные перевозки через воздушное пространство Азербайджана с 2021 года увеличились на 360%, достигнув около 18 тысяч транзитных рейсов в месяц. А в сутки AZANS обслуживает около 900 воздушных судов.
Воздушное пространство, управляемое AZANS, используется 209 различными пользователями воздушного пространства, включая ведущие авиакомпании мира. Это свидетельствует о высокой уверенности и доверии к авиационным возможностям Азербайджана.
Что же касается качества обслуживания этих и других судов, то о них говорит награда Global Safety Achievement Award, которой AZANS был удостоен в 2022 году, подтвердив тем самым соответствие своей работы мировым стандартам безопасности полетов.
Еще одним значимым достижением управления стала разработка Национальной стратегии воздушного пространства Азербайджана, осуществленная при поддержке IATA – Международной ассоциации воздушного транспорта.
Баку становится привлекательным центром для проведения крупных авиационных мероприятий, и в этом немалая заслуга AZANS. Эта роль будет только возрастать, поскольку Азербайджан, находящийся на стыке воздушных коридоров между Европой и Азией, играет сегодня ключевую роль в глобальной авиации. А к 2040 году спрос на авиаперевозки в регионах Китая, Индии, Турции, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, как ожидается, будет расти максимально быстрыми темпами. Так, согласно прогнозу IATA Global Air Transport Outlook, спрос на воздушный транспорт удвоится к 2040 году и будет расти в среднем на 3,4% в год. Учитывая это, в воздушном пространстве Азербайджана прогнозируется значительный рост транзитных потоков, что создаст дополнительные возможности для развития авиационной отрасли страны и повысит ее роль как важного транзитного узла на международных маршрутах. К чему, собственно, и готовится сегодня AZANS, активно участвующий и добивающийся лидирующих позиций в работе таких международных программ и рабочих групп, как ICAO, EUROCONTROL и CANSO.
В 2023 году по инициативе азербайджанской стороны AZANS подписал первое соглашение с аэронавигационным управлением Турции о создании SOCEA - региональной организации по координации поставщиков аэронавигации для обеспечения безопасности полетов между Европой и Азией. После этого к ней присоединились аэронавигационные службы Центральной Азии.
По прогнозам IATA, в Азербайджане также ожидается значительный рост спроса на пассажирские авиаперевозки, что требует современного подхода к работе. И AZANS работает над проектом создания цифровой магистрали Европа-Евразия для повышения уровня цифровизации авиационных коммуникаций.
Внедряются новейшие цифровые разработки, развивается маршрутная сеть, повышается ее эффективность и экологическая безопасность, а на базе УВД «Азераэронавигация» создается Центр по контролю полетов гражданских беспилотных аппаратов (дронов).
Помимо этого, ведется крупномасштабная работа по восстановлению воздушного пространства над освобожденными от оккупации территориями Азербайджана, еще не так давно закрытого для международных и внутренних полетов.
Открытие неба над деоккупированными территориями создает возможности для удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки.
Сегодня в значительной степени благодаря усилиям AZANS Азербайджан становится все более ключевым узлом в мировой авиации. Деятельность AZANS направлена на создание более эффективной и безопасной системы воздушного движения, что привлекает больше авиакомпаний и пассажиров. Таким образом, страна укрепляет свою репутацию как важного игрока в глобальной авиационной отрасли.