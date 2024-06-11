12:08

В Баку проходит Всемирный саммит по аэронавигации 2024 CANSO - Международной авиационной организации, в ходе которого обсуждаются передовые технологии в авиации, решения по сокращению выбросов CO2 и усовершенствованию управления воздушным движением. Особое внимание на саммите уделено вопросам по созданию зеленого неба, т.е. достижению к 2050 году экологически чистого авиационного сектора, а также подготовке кадров для удовлетворения растущего спроса в авиационной отрасли. Когда речь заходит о воздушных перевозках, мы обычно вспоминаем про Azerbaijan Airlines (AZAL) с его парком современных воздушных лайнеров, упуская из вида, что есть еще и Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines, играющее ключевую роль в управлении воздушным движением и обеспечивающее в воздушном пространстве Азербайджана безопасность и эффективность выполнения полетов. И тот факт, что по инициативе AZANS в Баку проводится столь важное и масштабное в мире авиации мероприятие, как саммит CANSO, в очередной раз подтверждает статус Азербайджана как надежного партнера в мировой авиации.

Безусловно, мы не можем визуализировать границы воздушного пространства над Азербайджаном, однако у нас есть все основания утверждать, что они функционируют также четко и надежно, как и на земле. Зона ответственности AZANS, утвержденная Международной организацией гражданской авиации (ICAO), охватывает 165 400 квадратных метров пространства с сетью воздушных маршрутов протяженностью около 12 000 километров. И над этим огромным пространством воздушного океана, пересеченным сложной разветвленной сетью авиамаршрутов, круглосуточно и архивнимательно, в строгом соответствии с международными стандартами, следят диспетчеры AZANS. Они не просто осуществляют наблюдение, но и обеспечивают безопасное, регулярное, организованное и экономически эффективное движение воздушных судов. Что было бы практически невозможно без успешного внедрения передовых технологий, таких как глобальная система спутникового слежения Aireon и платформа динамического управления воздушным пространством. Чтобы получить даже небольшое представление о деятельности AZANS, достаточно обратить внимание на транзитные перевозки, осуществляемые в воздушном пространстве Азербайджана. Благодаря предоставлению высококачественных авиационных услуг и стратегическому расположению на пересечении основных воздушных маршрутов, транзитные перевозки через воздушное пространство Азербайджана с 2021 года увеличились на 360%, достигнув около 18 тысяч транзитных рейсов в месяц. А в сутки AZANS обслуживает около 900 воздушных судов.