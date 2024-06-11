Омбудсмен призвала хорошо обращаться с азербайджанскими журналистами

«Журналист из Азербайджана, приехавший в Германию для участия в мероприятии, организованном Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Бонне, был задержан в аэропорту Кёльн/Бонн 11 июня и проинформирован о том, что Франция заблокировала ему въезд в Шенгенскую зону. После нескольких часов задержания в аэропорту и проведенного расследования немецкими властями было установлено, что данное требование не имеет законных оснований, и журналисту разрешили въезд в страну.

Подобное плохое обращение с азербайджанским журналистом грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности, право на свободу слова и свободу средств массовой информации, а также право на получение информации. Это также ограничивает свободу деятельности журналистов.

Следует отметить, что согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение своих убеждений, включая свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Франция также нарушила положения Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека, участником которых она является.

Учитывая, что в этом году Азербайджан будет принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), недопустимо препятствовать участию представителя азербайджанских СМИ в мероприятии, посвященном изменению климата.

Факт, что Франция из-за политических отношений и необоснованных предвзятых подходов препятствует профессиональной деятельности журналиста, ограничивает его свободу передвижения, должен быть осужден соответствующими международными организациями, и следует провести необходимое расследование по данному вопросу», - говорится в заявлении омбудсмена.