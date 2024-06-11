Драка в парламенте Италии видео
В парламенте Италии вспыхнула драка из-за законопроекта о дифференцированной автономии, сообщают итальянские СМИ.
Законопроект, внесенный правительством Джорджи Мелони, предусматривает предоставление отдельным административным регионам Италии более широких прав самоуправления. Оппозиция раскритиковала принятие такой меры.
Регионы, прежде всего на юге Италии, опасаются, что таким образом государство может уйти из таких важных секторов, как здравоохранение и образование, что может нанести вред населению экономически менее развитых регионов.