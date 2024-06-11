Информация о похищении часов марки Rolex из якобы моего автомобиля Porsche не соответствует действительности, заявил в интервью haqqin.az экс-президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев.

По его словам, он ничего не слышал о данном уголовном деле, судебном процессе, речь идет о преступлении в отношении другого лица. Э.Пирвердиев подчеркнул, что ему принадлежит автомобиль марки Mercedes-Benz Viano.

«А что касается часов, то все меня хорошо знают. Я по определению не могу носить часы Rolex и ношу Apple Watch», - сказал Э.Пирвердиев.

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Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 7 годам лишения свободы Рояла Оджаглы (1994 г.р.) и Эльзамина Абдуллаева (1998 г.р.), обвиняемых по статье 177.3.2 (кража в крупном размере) УК Азербайджана.