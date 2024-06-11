Этибар Пирвердиев опровергает: «У меня нет ни автомобиля Porsche, ни часов Rolex» обновлено
Информация о похищении часов марки Rolex из якобы моего автомобиля Porsche не соответствует действительности, заявил в интервью haqqin.az экс-президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев.
По его словам, он ничего не слышал о данном уголовном деле, судебном процессе, речь идет о преступлении в отношении другого лица. Э.Пирвердиев подчеркнул, что ему принадлежит автомобиль марки Mercedes-Benz Viano.
«А что касается часов, то все меня хорошо знают. Я по определению не могу носить часы Rolex и ношу Apple Watch», - сказал Э.Пирвердиев.
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Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 7 годам лишения свободы Рояла Оджаглы (1994 г.р.) и Эльзамина Абдуллаева (1998 г.р.), обвиняемых по статье 177.3.2 (кража в крупном размере) УК Азербайджана.
По версии следствия, осужденные, оба выходцы из села Болуслу Геранбойского района, работали на автомобильной мойке в Наримановском районе Баку. Некий Самед поручил молодым людям вымыть автомобиль марки Porsche Cayenne, из бардачка которого они похитили роскошные часы Rolex GMT-Master İİ Rot Beer. Обнаружив пропажу часов, Самед обратился в полицию.
Оджаглы и Абдуллаев были задержаны. Выяснилось, что они продали часы в торговом центре «Лачин» за 11 500 манатов.
На суде стало ясно, что автомобиль и часы принадлежат экс-президенту ОАО «Азерэнержи» Этибару Пирвердиеву, а вышеупомянутый Самед был его водителем.
Близкие подсудимых заявили, что рассматривавший дело судья Тельман Гусейнов является близким родственником Этибара Пирвердиева и по этой причине обратились с жалобой в апелляционный суд.