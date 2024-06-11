Армения отозвала посла
Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций, сообщили в МИД Армении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил, что «с этого момента ни один официальный представитель Армении больше не посетит Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко. Он заявил, что Ереван может поменять свое отношение к ОДКБ, если Лукашенко извинится перед Арменией или Беларусь выйдет из организации.
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