В ЕС требуют ограничить передвижение дипломатов России по Европе

Министры иностранных дел восьми стран Евросоюза потребовали ввести ограничения на передвижения российских дипломатов по европейским странам в рамках очередного пакета санкций против РФ. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на письмо, направленное верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

По информации издания, с таким требованием выступили главы МИД Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Чехии и Эстонии.

Ранее министр иностранных дел Чехии в интервью газете Financial Times выступил с заявлением, что странам Европы следует ограничить возможность российских дипломатов выезжать за пределы страны, в которой они аккредитованы.