Юань станет основной иностранной валютой России

Курс рубля после введенных накануне, 12 июня, санкций США в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) останется единым и рыночным, хотя структура торговли на внутреннем валютном рынке изменится. Об этом в комментарии ТАСС сказал представитель Банка России.

По его словам, в России основной валютой биржевой торговли в настоящее время является юань, на который в мае приходилось 54 процента торгов. Соответственно, он и будет задавать траекторию для других валютных пар.

Также в Центробанке РФ напомнили, что курс российской валюты в первую очередь зависит от поступлений средств от экспорта и спроса на иностранные валюты для оплаты импорта. На эти процессы санкции не влияют, торговый баланс должен сохраниться.

Мосбиржа и НКЦ включены в так называемый SDN-List. С четверга, 13 июня, площадка прекратила торги долларом, евро и гонконгским долларом, а также инструментами, которые используют эти валюты. Продавать и покупать их можно будет на внебиржевом рынке.