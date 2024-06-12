Аргентина присоединилась к формату «Рамштайн»

Аргентина присоединилась к контактной группе обороны Украины в формате «Рамштайн». Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заседания в четверг, 13 июня.

«Поддержка Украины прибавляется. В связи с этим я приветствую усилия со стороны Аргентины как нового члена Контактной группы. Рад приветствовать вас здесь сегодня рядом с нами», - заявил глава Пентагона.

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит 23-е заседание в формате «Рамштайн» для помощи Украине. Контактная группа объединяет около 50 стран. На встрече присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров.