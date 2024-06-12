Российский эксперт: Многие в Армении поддерживают Пашиняна

Поддержку премьер-министра Армении Никола Пашиняна в обществе не стоит недооценивать, но в ближайшее время в стране предстоят «большие политические волнения». Так считает председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Его слова приводит ТАСС.

«Какого-то однозначного прогноза развития ситуации нет. Люди переживают непростой период в своей истории. Много сложностей, волнений, - заявил Быстрицкий. - Общество в значительной степени расколото. Но я бы не стал недооценивать поддержку Никола Пашиняна. Его многие поддерживают, Пашинян ведет дело к какому-то решению вопроса с Азербайджаном. Это, конечно же, раскалывает общество».

Российский эксперт считает, что «сказать, что он (Пашинян – ред.) обречен, было бы преувеличением». По его мнению, в достаточно короткие сроки в Армении предстоит увидеть «большие политические волнения»: «Общество переживает стрессовую ситуацию, оно взвинчено. Даже если сейчас какого-то радикального политического изменения не произойдет, то в дальнейшем пересмотр политических позиций, ориентаций обязательно случится…»