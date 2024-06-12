Россиянин сбежал с войны и устроил стрельбу

Инцидент произошел вечером 12 июня. Угрожая автоматом, 31-летний мужчина остановил машину, в которой находились две женщины, предположительно, для ограбления. Преступник открыл беспорядочный огонь, ранив одну из женщин, после чего скрылся в лесу.

Позже его заметила полиция, потребовала сдаться, сделала несколько предупредительных выстрелов, но военному удалось сбежать. Ночью нападавший пришел к одной из местных больниц, где попросил шприцы. Дверь ему не открыли, мужчина ушел.

На рассвете следующего дня подозреваемого задержала Росгвардия, сопротивления он не оказал.