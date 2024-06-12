Российская атомная подлодка в считанных километрах от США

Группа российских военных кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Казань", прибыла на Кубу, проведя по пути учения "по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане", передает Euronews.

Российские СМИ утверждают, что корабли прошли в нескольких десятках километров от побережья Флориды.

"Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" и фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющие задачи дальнего похода, приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане.

В рамках учения экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США следят за ситуацией вокруг визита кораблей ВМФ РФ на Кубу, но не видят в этом угрозы своей национальной безопасности.

В МИД Кубы заявили, что российские военные корабли будут находиться в Гаване по 17 июня, отметив, что ни один из них не будет нести ядерного оружия, и заверив, что их присутствие "не представляет угрозы для региона".