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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Туристического комплекса грязевых вулканов на территории села Гобустан Апшеронского района. Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев проинформировал главу государства о проделанной в комплексе работе.

Отметим, что грязевые вулканы, являющиеся интересным природным явлением, существуют во многих странах мира. Азербайджан известен как регион редкого и классического развития грязевых вулканов. Из более чем 2000 известных на Земле грязевых вулканов свыше 350 расположены на востоке Азербайджана и в акватории Каспийского моря. Они распространены в основном на Апшеронском полуострове, группе островов вокруг Баку, Шемахе, Гобустане и юго-восточном Ширване. В Туристическом комплексе грязевых вулканов можно сблизи понаблюдать за территорией грязевых вулканов «Гылындж». Эти вулканы состоят из 8 расположившихся в ряд сопок. Сопочная брекчия (крупные грунтовые породы), охватывая большую площадь, образовала две полосы, простирающиеся к северо-востоку. Протяженность территории распространения брекчии, охватывающей площадь двадцать гектаров, составляет 300-500 метров. Ширина полос местами достигает 50 метров. Хотя в целом в нашей стране 60 процентов вулканов считаются активными, сведений о сильных извержениях вулкана «Гылындж» в научных источниках не встречается.

Ильхаму Алиеву было сообщено, что Туристический комплекс грязевых вулканов построен на территории площадью 12 гектаров. Здесь возведено административное здание. Созданная новая туристическая инфраструктура позволила открыть более 60 новых рабочих мест для местного населения, особенно для людей, проживающих на прилегающих территориях. Туристско-информационный центр комплекса состоит из выставочного зала и мастерской. В центре можно получить информацию о характеристиках грязевых вулканов, их природных и целебных свойствах, а также ознакомиться с макетом грязевого вулкана. Здесь также представлены около 80 редких минералов, собранных со всего Азербайджана. В экспозиции приводятся названия образцов минералов, их химический состав и информация о месторождении, из которого они взяты. В мастерской будут организованы мастер-классы по гончарному делу и живописи нефтью. Выставочный зал, посвященный истории природы, вызывает большой интерес богатством экспонатов. В уголках «Большие кошки», «Фауна Гобустана», «Следы диких животных Азербайджана», «Мир насекомых Азербайджана», «Скелеты мелких животных» выставки экспонируются скелеты диких и домашних животных – представителей азербайджанской и мировой фауны, насекомые, земноводные и пресмыкающиеся, которые встречаются в природе Азербайджана. Все представленные на выставке скелеты животных являются оригинальными экспонатами. Они подготовлены в соответствии с биоэтическими нормами и представляют собой скелеты животных, собранные в течение десятилетий после их биологической смерти азербайджанскими специалистами в различных местах.