В Кремле думают, что ответить на новые санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение новых антироссийских санкций со стороны США.

«Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Центробанк — это мегарегулятор, который в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что они и делают... Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — сказал Песков телеканалу «Звезда».

США накануне расширили антироссийские санкции. В списки включили более 200 юридических и 30 физических лиц. Среди прочих под ограничения попали Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр, Российская национальная перестраховочная компания. США также запретили предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и информационных технологий любому лицу на территории России.