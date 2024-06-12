Российские журналисты тяжело ранены в Украине

В Горловке (украинский город, захвачен РФ с 2014 года) тяжело ранены сотрудники российского НТВ, сообщил назначенный Россией «мэр» города Иван Приходько.

Он заявил, что ранены трое сотрудников телеканала, однако позднее в телекомпании уточнили, что ранены двое их сотрудников: корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третий пострадавший – офицер сопровождения.

По словам Приходько, они были ранены в поселке Гольмовский «во время выполнения профессиональных обязанностей». Пострадавшие доставлены в больницу Горловки, сейчас все они в операционной.

Один из пострадавших Алексей Ивлиев работает на НТВ с 1993 года. Состояние журналистов тяжелое.