Кто заменит Столтенберга?

Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что уходящий в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Слова президента Финляндии приводит агентство Reuters.

Срок полномочий нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает в октябре. В феврале кандидатуру Марка Рютте на пост генсека альянса поддержали Германия, США и Великобритания. По данным источников Reuters, назначение поддержала Франция. Источники NOS сообщали, что назначение также поддержала Турция.

По данным Politico, две трети стран НАТО выступают за назначение Марка Рютте на пост генсека. При этом источники Bloomberg сообщали, что Марк Рютте сталкивается с давлением со стороны некоторых восточноевропейских стран, которые не хотят видеть его на посту генсека.