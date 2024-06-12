Россия вновь о словах Пашиняна

Возможное решение о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «не скажется на обороноспособности организации, но повлияет на собственную обороноспособность этого государства». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому, безусловно, решение это за армянской стороной.

Но дело в том, что, к глубокому сожалению, решение будет принимать нынешнее руководство Армении, которое не руководствуется интересами армянского народа, в этом трагедия», - сказал Картаполов.

Россия, по его словам, «надеется, что у армянского народа возобладает здравый смысл».