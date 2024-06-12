На днях в поселке Бакиханов состоялось особое мероприятие: сеть магазинов Kontakt торжественно открыла для покупателей двери своего крупнейшего в поселке нового магазина. Церемония открытия, которую с нетерпением ждали любители шопинга, запомнилась веселыми развлечениями и подарочными сюрпризами.

Одним из главных событий дня стало грандиозное выступление народной артистки Айгюн Кязымовой. Оживившая мероприятие всенародно любимыми песнями, Кязымова добавила вечеру особый колорит своим эффектным представлением.

УДОБНЫЙ МАГАЗИН, ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Расположенный в центре Бакиханов новый магазин, состоящий из пяти этажей, предлагает более 30 000 наименований товаров, включая цифровую, крупную и мелкую бытовую технику, посуду, мебель и домашний текстиль. Вы с легкостью найдете все необходимое в магазине, занимающем общую площадь 3880 м2.

В этом большом и комфортном торговом пространстве создана «Кофейная зона» бренда «Делонги» для тех, кто хочет отдохнуть во время шопинга, выпив чашечку горячего кофе. Кроме того, во время ожидания у кассы покупатели могут воспользоваться услугой безлимитного Wi-Fi.

Расскажите всем своим друзьям, у кого есть электромобиль. На парковке магазина Kontakt в поселке Бакиханов электромобили в течение одного месяца можно будет заряжать бесплатно. Этим шагом сеть создает удобство для покупателей и способствует защите окружающей среды.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ: СКИДКИ ДО 60%

Новый магазин в поселке Бакиханов выводит удобство шопинга на новый уровень. По случаю открытия нового магазина Kontakt предлагает специальные скидки до 60% при покупке наличными на все виды продукции. Эта скидочная акция позволит вам приобрести любимые товары по более выгодным ценам до 19 июня.

Кроме того, покупатели смогут с легкостью приобрести смартфон, ноутбук, умные часы и наушники в рассрочку на 18 месяцев, а телевизор, бытовую технику, посуду, домашний текстиль и мебель – в рассрочку на 24 месяца без процентов, комиссии и первоначального взноса. Это означает, что вы можете делать покупки в рамках своего бюджета и мгновенно получать желаемое.

Например, вы сможете приобрести:

Смартфон Samsung Galaxy A25 с 256 Гб памяти и супер-дисплеем AMOLED за 35 манатов в месяц;

с 256 Гб памяти и супер-дисплеем AMOLED за манатов в месяц; Диван Senta с базой и механизмом трансформации всего за 20 манатов в месяц;

с базой и механизмом трансформации всего за манатов в месяц; Стиральную машину Samsung вместимостью 6,5 кг за 39 манатов по специальному предложению, включающему бесплатную доставку и установку;

вместимостью 6,5 кг за манатов по специальному предложению, включающему бесплатную доставку и установку; Холодильник Hoffmann объемом 205 литров за 380 манатов вместо 540 ;

объемом 205 литров за манатов вместо ; Телевизор Hisense с диагональю экрана 109 см, разрешением 4К и смарт-технологией за 500 манатов вместо 900.

Несмотря на то что нашумевшее открытие уже завершилось, магазин «Kontakt Станция Бакиханов» продолжит обслуживать своих покупателей на высоком уровне. Спешите воспользоваться специальными ограниченными скидками по случаю открытия магазина в эти дни!