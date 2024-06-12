Пентагон назвал потери России на войне в Украине

В частности, министр обороны США сказал, что украинские силы ведут жесткую борьбу, а Кремль продолжает усиливать бомбардировки украинских городов и гражданского населения, в том числе в Харькове.

Россия потеряла в Украине более 350 тысяч солдат убитыми и ранеными с начала вторжения в феврале 2022 года. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-23»), которое проходит в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

«Украина срочно нуждается в большем количестве возможностей противовоздушной обороны для защиты своего неба», - подчеркнул Остин.

В то же время он сказал, что «украинские войска отражают новое наступление России на Харьковщине и крепко держатся на передовых линиях, на востоке и юге Украины».

По его словам, «украинские защитники нанесли потрясающие потери российским захватчикам. По меньшей мере 350 тысяч российских военных были убиты и ранены со времени полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года. Украинские силы потопили, уничтожили или повредили 24 российских корабля в Черном море».

Министр обороны США добавил, что с сентября 2023 года Россия потеряла более 2 600 боевых машин на линии фронта в Украине.