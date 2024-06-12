В Лондоне рассказали о новых санкциях против Москвы

Великобритания введет новые санкции против России 13 июня, они будут направлены на пресечение экспорта в РФ товаров двойного назначения. Под санкции Лондона помимо российских подпадут фирмы из Китая, Кыргызстана, Турции и Израиля. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон на брифинге для группы иностранных журналистов в Лондоне.

«Сегодня мы объявим о серьезных санкциях в отношении физических лиц и компаний, важно, что они не ограничиваются работающими в Великобритании или Европе компаниями. Мы преследуем компании по всему миру в попытке определить, откуда идет продукция, которая используется для поддержания российской военной машины»,- сказал он.

"Я хочу добиться того, чтобы США и страны Евросоюза использовали все возможности санкционной машины, и оказать максимальное давление на Россию",- добавил он.

Кэмерон напомнил о недавнем принятии закона насчет введения санкций против конкретных судов и призвал "охотиться за теневым флотом танкеров, которые перевозят российскую нефть по всему миру незаконно".