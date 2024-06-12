Песков призвал не мешать России дружить с Северной Кореей

России не нужно мешать развивать дружеские отношения с Северной Кореей, такой вариант не должны оспаривать другие страны мира, в том числе и западные. О планах Москвы и дальше поддерживать контакты с КНДР рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Северная Корея – это наш сосед, это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения. И мы будем делать это и дальше», — отметил он, отвечая на вопрос, какую политику Россия соблюдает в отношениях с КНДР.

При этом представитель Кремля заверил, что потенциал развития отношения между Москвой и Пхеньяном «очень глубокий». Затем Пескова попросили уточнить, стоит ли волноваться другим странам из-за дружбы двух государств.

«Это наше право развивать добрые отношения с нашими соседями. Это не должно вызывать какой-либо озабоченности и абсолютно никем не должно оспариваться», — заключил пресс-секретарь российского лидера.