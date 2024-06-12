«Азеришыг» впервые провел просветительские мероприятия для школьников в Карабахе фото
Штаб гражданской обороны ОАО «Азеришыг» впервые провел просветительские мероприятия для школьников в освобожденном от оккупации Физули. Учащихся школы №1 имени Мирзы Улугбека просветили на тему минной и электрической безопасности.
Также участникам были представлены учебные материалы и информационные буклеты по пожарной безопасности.
В заключение школьники обратились с призывом соблюдать правила электробезопасности. Следует отметить, что «Азеришыг» ОАО, помимо Карабаха и Восточного Зангезура, проводит информационные мероприятия и тренинги по всем регионам страны. Такие мероприятия будут продолжены и в будущем с целью обеспечения соблюдения школьниками правил безопасности.