Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 16:10

В настоящее время проект «Срединный коридор», который безусловно изменит логистическую систему мира, находится в стадии успешной реализации. Однако в последнее время проект столкнулся с вызовами и проблемами, требующими неотложного решения для успешного осуществления этого проекта мирового масштаба. Вероятное банкротство компании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ) представляет серьезную угрозу для экономики Казахстана. Председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Алихан Смаилов представил результаты аудита, которые указывают на завышение тарифов частных ж/д перевозчиков и значительные убытки компании. На фоне растущего долга и недостаточной эффективности корпоративного управления КТЖ находится на грани дефолта, что требует принятия неотложных мер для предотвращения кризиса.

Проблема возникла из-за низкой эффективности работы частных перевозчиков – аудит выяснил, что тарифы частных ж/д перевозчиков грузов завышены, а в отдельных случаях раздуты до 32%. Частные перевозчики допускают и необоснованное завышение своих затрат, что в значительной степени влияет на стоимость перевозки товара для конечного потребителя. В этой связи необходимо рассмотреть целесообразность дальнейшей работы частных железнодорожных перевозчиков. Как стало известно haqqin.az, в результате проведенного аудита выяснилось, что 73% всего грузооборота КТЖ за период с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 2 млрд долларов - более половины этой суммы пришлось на экспортную часть. При этом уровень отдельных регулируемых тарифов на экспорт оказался ниже тарифов на перевозку социально значимых продовольственных товаров внутри республики. Все убытки покрываются в основном за счет транзитных доходов КТЖ. В принятии такого рода решений отсутствует здравый экономический смысл. Ни один предприниматель не заинтересован осуществлять свою деятельность по принципу благотворительности. Это прямая дорога к банкротству. Сегодня КТЖ не способна платить по своим обязательствам. Компания находится в «красной» зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 6,5 млрд долларов и продолжает расти. 45%, или 2,9 млрд долларов из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств. Вспыхнувший кризис в Казахстане вызывает серьезные вопросы и у «Азербайджанских железных дорог» (АЖД), государственной компании, которая играет ключевую роль в транспортной логистике региона.

Азербайджан, изучив опыт других стран, своевременно принял разумные решения, благодаря чему «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) стали не только инвестором, но и добились значительного роста качества и объемов грузоперевозок. В предыдущие годы тарифы на перевозки в отношении определенных групп грузов, перевозимых по АЖД, были ниже себестоимости. В этой связи в рамках программы трансформации в АЖД были проведены консультации с международными консалтинговыми компаниями (BCG) в отношении групп грузов, перевозимых по цене ниже себестоимости. В результате данных консультаций и с одобрения Наблюдательного совета АЖД, руководствуясь принципами справедливости, конкурентоспособности, себестоимости и альтернативных транспортных коридоров, совместно с международными консалтинговыми компаниями была разработана Новая тарифная модель, согласно которой тарифы на перевозки были приведены в соответствие с размером себестоимости, что не повлияло на затраты конечных потребителей. Благодаря Новой тарифной модели была пресечена угроза злоупотреблений рыночными условиями со стороны экспедиторских компаний посредством надбавки высокой маржи на тарифы для последующей продажи по завышенным ценам конечным потребителям.

Что касается перевозчиков, следует отметить, что в Азербайджане единственным перевозчиком является АЖД, других перевозчиков на рынке нет. При этом на рынке действуют экспедиторские компании, принадлежащие как АЖД, так и другим частным компаниям. Согласно своему уставу, АЖД может осуществлять транспортно-экспедиторскую деятельность. Данную деятельность АЖД осуществляет непосредственно со стороны своих дочерних компаний. При этом важно знать, что дочерние компании АЖД выступают в качестве регулятора рынка (Market Maker). Так, функциями дочерних компаний АЖД, как правило, являются поддержание стабильности цен, спроса, предложений и объема грузооборота на рынке. Также особо следует отметить, что АЖД применяет одинаковые тарифы и привилегии как к своим дочерним предприятиям, так и в отношении других частных экспедиторов. Другими словами, азербайджанские экспедиторские компании выступают в качестве рыночных регуляторов, которые пресекают какое-либо потенциальное необоснованное повышение цен. Еще один немаловажный фактор - долевое участие дочерних компаний АЖД, выполняющих транспортно-экспедиторскую деятельность, в 2023 году составило 32% от общего рынка. Что еще раз опровергает необоснованность доводов о монополизме дочерних компаний АЖД и создает благоприятные условия для либерализации рынка. Подобная модель регулирования, т.е практика работы через дочерние предприятия, применяется рядом железнодорожных администраций, и нашла широкое распространение в международной практике. О чем свидетельствует деятельность «Российских железных дорог» (RZD Logistics), «Казахстанских железных дорог» (KTZ Express), «Грузинских железных дорог» (GR Logistics & Terminal), «Железных дорог Германии» (DB Cargo), «Австрийских железных дорог» (Rail Cargo) и т.д.

В последнее время в компании было разработано множество программ для повышения эффективности работы по ключевым функциональным направлениям, которые являлись основными двигателями прогресса АЖД. Удалось воплотить в жизнь Стратегию цифровой трансформации, Комплексную программу эффективного контроля над инфраструктурными проектами, а также программы операционной эффективности. Важно было обеспечить их взаимную согласованность при разработке, синхронизацию сроков, предъявление единых требований к паспортизации и определению эффектов для учета в бюджете затрат. Реализация этих программ в рамках единой системы координат позволила добиться реальных и ощутимых экономических и финансовых результатов. В целом нужно отметить, что своевременно предпринятые шаги со стороны АЖД не подвергают риску транзитные перевозки. В частности, этому способствует политика главы азербайджанского государства. 11 марта состоялся телемост между президентами Азербайджана и Казахстана, Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым, по случаю прибытия в Азербайджан контейнерного поезда по маршруту Китай - Казахстан - Азербайджан через Срединный коридор.