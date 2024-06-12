Беннет возвращается в политику?
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, похоже, намекнул на возвращение в политику, написав в соцсети Х, что в Израиле можно восстановить широкую коалицию единства, подобную той, которую он создал вместе с нынешним лидером оппозиции Яиром Лапидом в 2021 году. Об этом пишут израильские СМИ.
"Три года назад сегодня я принял присягу в качестве 13-го премьер-министра Государства Израиль. Чуть больше года я служил вам, гражданам Израиля, возглавляя правительство, которое до этого момента казалось невозможным", - написал он в публикации, отметив, что "левые и правые министры решили отбросить все разногласия и объединиться ради спасения государства Израиль".