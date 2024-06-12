Президент Армении о действиях полиции

Президент Армении Ваагн Хачатрян, выступая перед журналистами в Гюмри, заявил, что полиция была вынуждена применить спецсредства в ходе протестов у парламента.

"Все должно происходить в правовом поле, в рамках закона. Организаторов митингов многократно предупреждали о необходимости избегать напряженности и нарушений, тем более, не выходить за рамки закона в отношении представителей власти.

К сожалению, их поведение было иным, и силовые структуры были вынуждены принять необходимые меры", - отметил Хачатрян.

Президент Армении подчеркнул, что власти страны не стремятся к применению силы против граждан, но не следует вынуждать полицию прибегать к таким мерам.

По его словам, Армения является демократической страной, и власти хотят, чтобы все происходило в рамках закона. Однако организаторы митингов "не согласны с мирной ситуацией в стране" и действуют по другой логике, подчеркнул президент.

Во время столкновений на акции протеста у парламента 12 июня полиция использовала светошумовые гранаты для разгона демонстрантов. В результате пострадал 101 человек, включая 17 полицейских. Следственный комитет инициировал производство по статье об организации массовых беспорядков.