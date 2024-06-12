При участии Kapital Bank в Нахчыване прошла первая «Выставка карьеры»

Впервые в Нахчыванской Автономной Республике при совместной организации полномочного представительства президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, Кабинета Министров Нахчыванской Автономной Республики и Нахчыванского государственного университета прошла «Выставка карьеры», посвященная 100-летию Нахчыванской Автономной Республики.

При участии первого банка страны Kapital Bank к мероприятию также присоединились более 60 государственных, частных и неправительственных организаций.

Сотрудники Kapital Bank, занявшие на выставке специальный стенд, подробно проинформировали кандидатов, желающих работать в нашем банке, о возможностях карьерного роста и процессе найма. Кандидаты смогли представить свои резюме и получить более подробную информацию о вакансиях на стенде Kapital Bank. Представители банка дали молодым людям советы по успешному трудоустройству и ответили на их вопросы.

Мурад Севдималиев, менеджер департамента корпоративных продаж Kapital Bank по Нахчыванскому региону, подчеркнул важность участия банка в выставке: «Как Kapital Bank, мы всегда готовы поддержать карьерный рост молодых людей. Эта выставка карьеры, проводимая по случаю 100-летия Нахчыванской Автономной Республики, является прекрасной возможностью для молодежи познакомиться с миром работы и успешно начать свою профессиональную карьеру».

Kapital Bank продолжит вносить свой вклад в экономическое развитие региона и профессиональную жизнь молодежи, участвуя в таких важных выставках.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.