Совместные учения Азербайджана и Ирана

Подразделения специального назначения Вооруженных сил Ирана и Азербайджана провели совместные антитеррористические учения в иранской провинции Западный Азербайджан. Об этом сообщил заместитель командующего сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Керим Чешак.

"На основании достигнутых договоренностей между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой были проведены однодневные антитеррористические учения с участием батальона специального назначения в провинции Западный Азербайджан по обеспечению безопасности плотины на реке Араз, которой угрожают [условные] террористические группировки", - приводит слова генерал-майора агентство ILNA.

Как отметил Чешак, учения были проведены в четыре этапа, которые включали в себя проведение разведывательной операции с участием беспилотников и вертолетов, операции по приграничному патрулированию, организацию засад, а также отработку артиллерийских и военно-воздушных ударов.

"Проведение данных маневров способствует укреплению двусторонних отношений и обеспечению безопасности в регионе", - добавил он.