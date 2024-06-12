Больные жалуются на помутнение перед глазами…

Глаукома, известная в народе как «жемчужная вода», - хроническое офтальмологическое заболевание, при котором наблюдается снижение остроты зрения вследствие повышения внутриглазного давления.

Как сообщает haqqin.az, в Пакет услуг обязательного медицинского страхования для диагностики глаукомы включены такие методы диагностики, как тонометрия, обследование глазного дна, компьютерная периметрия, обследование ОКТ (оптическая когерентная томография) оптического диска, гониоскопия.

В начале заболевания больные иногда жалуются на помутнение перед глазами, напряжение в глазах, покраснение и боль в глазах при слишком высоком давлении.

Поскольку острота зрения снижается постепенно, пациенты не всегда обращаются к врачу вовремя. Объективными симптомами глаукомы являются повышение внутриглазного давления, сужение поля зрения, а на последних стадиях - ухудшение питания зрительного нерва (атрофия). Атрофия зрительного нерва является необратимым процессом и приводит к потере остроты зрения. Поэтому выявление глаукомы на ранней стадии играет положительную роль в прогнозе заболевания.

На начальной стадии в лечении заболевания применяют гипотензивные (понижающие глазное давление) капли. А в случае прогрессирующего заболевания также применяют оперативные методы.

Стационарное терапевтическое лечение глаукомы и операции, направленные на снижение глазного давления (антиглаукоматоз), также покрываются обязательным медицинским страхованием.

Для использования вышеуказанных методов обследования и операций достаточно обратиться с удостоверением личности в любое государственное медицинское учреждение, подведомственное Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями. При невозможности проведения обследований в государственных медицинских учреждениях для получения услуги выдается направление в частные медицинские учреждения, имеющие договор с Государственным агентством обязательного медицинского страхования.

Следует отметить, что поскольку глаукома приводит к слепоте, для привлечения внимания к этому заболеванию с 10 по 16 марта в мире отмечается Международная неделя глаукомы.