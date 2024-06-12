Захарова о войне с НАТО

Североатлантический альянс «давно готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, НАТО «усиливает пропаганду о предполагаемой угрозе российского нападения на Прибалтику и Польшу, оправдывая этим свои действия».

«В стратегической концепции 2022 года Россия названа наибольшей угрозой для безопасности членов НАТО, - сказала Захарова, отметив, что НАТО одобрила региональные планы обороны и отрабатывает возможные сценарии конфликта с Россией, включая логистику переброски войск через Атлантику. В маневрах Steadfast Defender 2023 года Россия впервые фигурировала как прямой противник».

По ее словам, «идет накачка военных бюджетов, полная милитаризация экономики стран НАТО».

«Мы еще раз хотим подчеркнуть: никаких агрессивных планов в отношении НАТО, ее членов у России не было и нет. Но при этом со всей очевидностью мы понимаем, они есть у НАТО», - указала она.

Захарова сказала, что «действия Франции по украинскому конфликту приближают прямое столкновение с Россией».