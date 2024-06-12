Зеленский и Папа Римский проведут встречу

Папа Римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, проведут встречу в Италии. Об этом пишет Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Согласно информации, Папу пригласили на саммит "Большой семерки". Уже завтра у него запланированы двусторонние переговоры с гендиректором МВФ, президентами Украины и Франции, а также с премьером Канады. После этого он выступит на сессии, посвященной искусственному интеллекту.

Кроме того, Франциск встретится с лидерами Соединенных Штатов Америки, Турции, Бразилии, Кении и Алжира, а также премьер-министром Индии.