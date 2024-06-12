Эрдоган: «ЕС не отвечает взаимностью…»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что некоторые страны Евросоюза не способны увидеть большой потенциал сотрудничества с Турцией и ее вклад в развитие ЕС. Об этом он сказал на бизнес-форуме в Мадриде, куда прибыл с визитом.

«Наши искренние шаги в отношении Евросоюза не встречают с той стороны взаимности из-за препятствий, которые чинят некоторые его участники, не способные увидеть потенциальный большой вклад Турции и заботящиеся только о своих собственных интересах. Ситуация, создавшаяся в результате выборов в Европарламент, беспокоящий подъем ультраправых сил будут усугублять это положение дел», - заявил Эрдоган.

По его словам, «потенциал для торгово-экономического сотрудничества с ЕС ограничивают жесткие визовые условия, отсутствие прогресса в вопросе обновления соглашения о Таможенном союзе». Турецкий лидер выразил благодарность Испании «за искреннюю поддержку» на пути республики к ЕС. «Уверен, что такие позитивные шаги со стороны Испании будут продолжены», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что считает «полезным для испанского бизнес-сообщества побудить определенные круги в ЕС сделать позитивные шаги» в отношении Турции. «Такие регионы, как Центральная Азия, Балканы, Африка и Южная Америка, предлагают уникальные возможности для совместной работы наших стран», - сказал он.