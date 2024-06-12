И талибы просятся в БРИКС

Движение «Талибан», пришедшее к власти в Афганистане в 2021 году, рассчитывает на включение страны в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и БРИКС. Об этом заявил поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

«Афганистан все еще остается наблюдателем в ШОС, но мы хотим стать постоянным членом этой организации. И мы хотим, чтобы в этом вопросе нас поддержала Россия. То же самое касается БРИКС. <…> Афганистан также хотел бы в будущем стать членом Евразийского экономического союза», — сказал Гарвал.