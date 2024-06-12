НАТО готова
Более 300 тыс. военнослужащих НАТО находятся в состоянии высокой степени готовности, заявил AFP представитель североатлантического альянса.
Это предполагает, что командиры объединения способны развернуть указанные силы в течение 30 дней.
«То, чем располагают союзники, значительно превышает установленные нами 300 тысяч… Это силы, о которых союзники сказали нам, что они доступны на данном уровне готовности», — сказал чиновник альянса.
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