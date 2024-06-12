В Литве вернули призыв в армию

Литовский парламент поддержал пакет законов о реформе военной службы в стране. Теперь молодые люди обязаны будут проходить военную службу сразу после окончания школы.

Также в новой реформе указано, что молодые люди должны будут проходить медицинское освидетельствование в возрасте 17 лет. Законопроект был поддержан 85 голосами "за", 3 – "против" и 14 – "воздержались".

Ранее Министерство национальной обороны Литвы подготовило предложение, предусматривавшее альтернативные варианты службы для студентов высших учебных заведений. Однако эта идея вызвала решительное сопротивление со стороны образовательного сообщества и некоторых молодежных организаций Литвы.

В новом законопроекте отказались от идеи включения нынешних студентов в призывные списки и решили призывать молодых людей сразу после окончания учебы. Они получат сообщение о призыве в армию в возрасте 17 лет, когда пройдут медицинскую комиссию.

После призыва молодые люди не смогут поступить в высшие учебные заведения, пока не завершат военную службу.