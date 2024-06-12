Реакция ОДКБ на заявление Пашиняна

ОДКБ на фоне последних заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе из организации считает, что Ереван остается ее полноправным членом. Об этом сообщили ТАСС в Секретариате ОДКБ.

«Исходим из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом организации», - заявили в Секретариате ОДКБ на просьбу прокомментировать слова Пашиняна.

В организации также обратили внимание на пояснения главы МИД Армении Арарата Мирзояна, по словам которого, Пашинян не имел в виду, что Армения выходит из ОДКБ.

Накануне армянский премьер на заседании в парламенте в ответ на замечание одного из оппозиционных депутатов сказал: «Мы выйдем [из ОДКБ], вы меня этим пугаете? У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, можем ли мы вернуться назад? Не беспокойтесь». В четверг Пашинян заявил, что следующим логическим шагом в отношениях с ОДКБ станет выход из организации.