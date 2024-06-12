Китай «атакует» перед саммитом в Швейцарии: продвигает свой план по Украине

По словам источников агентства, сейчас китайская сторона убеждает правительства «развивающихся стран» присоединиться к альтернативному плану, состоящему из шести пунктов.

Китай активно продвигает разработанный совместно с Бразилией план урегулирования «конфликта» в Украине перед началом саммита в Швейцарии. Об этом информирует Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

Собеседники Reuters отмечают, что в разговоре с представителями «развивающихся стран» китайская сторона открыто не критиковала швейцарскую конференцию и не просила воздержаться от участия в ней. Один из источников заявил, что Пекин убеждал правительства других стран в том, что саммит без участия России продлит войну РФ против Украины. По словам другого источника, китайские дипломаты в разговоре с западными коллегами заявляли, что «развивающиеся страны» согласны со взглядами Пекина на саммит.

Reuters пишет, что по мере приближения саммита в Швейцарии Китай активизировал проведение встреч с иностранными высокопоставленными лицами, участились также телефонные звонки, увеличилось количество сообщений иностранным представительствам на китайской платформе WeChat. В качестве примера собеседники агентства привели визиты спецпредставителя Пекина по делам Евразии Ли Хуэя в Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ — все эти поездки были совершены в течение прошлого месяца.

Альтернатива, которую пытается организовать Китай, пишет Reuters, заключается в проведении мирной конференции, которую примут Украина и РФ. План для этой конференции Китай разработал совместно с Бразилией в мае. Он состоит из шести пунктов, первый из которых — прекращение боевых действий.

В материале Reuters говорится, что определить масштаб влияния Китая на страны — участницы саммита в Швейцарии сложно. При этом число зарегистрированных участников конференции сократилось. В начале июня участие подтвердили 107 стран, сейчас число зарегистрированных стран составляет 90.

Швейцарская конференция пройдет 15–16 июня. На ней планируется обсудить часть предложенного плана президента Украины Владимира Зеленского по разрешению конфликта. На конференцию были приглашены 160 стран. Россия приглашение не получила.