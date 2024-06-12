Эмин Амруллаев собрал новый Общественный совет

18:48

В четверг, 13 июня, министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с новым составом Общественного совета при министерстве.

Эмин Амруллаев, рассказав о важности проектов, реализуемых в сфере науки и образования, подчеркнул, что основной целью до 2026 года является реализация мер, вытекающих из «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы». Министр отметил, что предпринимаются необходимые шаги и уделяется особое внимание реформам, проводимым в сфере образования в Азербайджане, созданию современной инфраструктуры, в том числе восстановлению учебных заведений на территориях, освобожденных от оккупации, осуществлению капитальных ремонтных работ, созданию новых научных центров и т.д.

Министр заявил, что Общественный совет играет особую роль в диалоге между общественностью и министерством, подчеркнул необходимость в активной деятельности совета. В свою очередь, председатель Общественного совета Хикмет Ализаде подчеркнул важность проделанной работы в связи с цифровизацией образовательных услуг, сертификацией и образовательной моделью XXI века. Он добавил, что совет подготовит эффективные предложения с учетом мнения общественности. После другие члены совета высказали свои предложения относительно текущих вопросов в сфере образования и общественного мнения по ним.