Индия требует от России вернуть ее граждан: их отправили на войну в Украине

«Могу вас уверить, что индийское правительство очень серьезно относится к этому вопросу», — заявил руководитель ведомства Винай Кватра.

Министерство иностранных дел Индии потребовало от Москвы как можно скорее вернуть домой остающихся в российской армии индийцев, сообщает AP.

По сообщению МИД Индии, сейчас дипломаты договариваются о возвращении на родину останков двух недавно погибших индийцев; ранее были убиты еще два попавших на войну человека.

Индийцев начали вербовать в конце прошлого года. Нанимали и на родине, и тех, кто работал на низкооплачиваемых местах в Дубае. Речь об отправке на войну в Украине не шла; некоторым предлагали трудоустройство на хозяйственных работах в армии, но не на фронте. Однако по прибытии в Россию индийцев направляли в центры военной подготовки и затем — на передовую.

Следственные органы Индии впоследствии сообщили, что арестовали членов группировки, которые заманивали людей в Россию под предлогом найма на работу; таким образом туда было отправлено минимум 35 человек.

Кроме того, по меньшей мере 16 жителей Шри-Ланки считаются пропавшими без вести; в мае власти страны вели переговоры с Москвой об освобождении привлеченных на войну. Некоторым удалось бежать с фронта и добраться до посольства Шри-Ланки.