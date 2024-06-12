Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:32

В пылу дискуссии, разгоревшейся в парламенте Армении, премьер-министр Никол Пашинян сделал очередное эмоциональное заявление, отметив, что Ереван обязательно выйдет из ОДКБ, и что «пути назад нет». Но уже спустя несколько минут премьер решил «подсластить пилюлю», уточнив, что окончательное решение на сей счет Армения сделает, «когда наступит время». Хотя совершенно очевидно, что Ереван, который de facto уже прекратил свою деятельность в составе ОДКБ, неизбежно оформит этот «развод» и de jure… Надо отметить, что тема ОДКБ возникла в парламенте Армении на фоне традиционных обвинений оппозиции в адрес Пашиняна. На это премьер-министр возразил, что вина за ситуацию, в которой сегодня оказалась страна, лежит на прошлых властях.

По словам Пашиняна, бывшая армянская администрация имела глупость вступить в ОДКБ (премьер назвал его «союз-пузырь» - ред.), который, вопреки договоренностям, не защищает страну. А когда из зала кто-то выкрикнул, что Пашинян постоянно выражает недовольство ОДКБ, но при этом Армения как состояла, так и продолжает состоять в этой структуре, Пашинян ответил: «Выйдем. Мы решим, когда. <...> А вы что думаете? Каков следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад мы не вернемся». Продолжая 13 июня обсуждение этой темы в парламенте, Никол Пашинян подтвердил, что следующим шагом Еревана после замораживания членства в ОДКБ будет выход из этой организации. При этом премьер дал ясно понять, что судьба членства Армении в ОДКБ зависит от Беларуси, и что Ереван может поменять свое отношение к Организации Договора о коллективной безопасности, если Александр Лукашенко извинится перед Арменией, или если Беларусь сама выйдет из нее. Ну а с настоящего момента, по словам Пашиняна, «…ни один официальный представитель Армении больше не посетит Беларусь, пока президентом является (Александр) Лукашенко».

Отметим, что заявления Пашиняна прозвучали сразу же после очередного раунда армяно-американского «Стратегического диалога», проходившего в Ереване с 10 по 11 июня. По итогам переговоров с делегацией США, возглавляемой помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, было решено повысить отношения сторон до уровня стратегического партнерства. Из чего следует, что США намерены усилить поддержку Армении в самых разных сферах, включая сферу обороны. Что, собственно, и объясняет эмоциональный «взбрык» Пашиняна в адрес ОДКБ, на который Москва – ясное дело! – просто не могла не отреагировать. И если часть представителей политической элиты считает, что Россия не обязана терпеть эти «выкрутасы» и должна сама исключить Армению из ОДКБ, то другие уже сейчас предупреждают, что Ереван «очень скоро пожалеет» о своих намерениях. Российский пропагандистский телеграм-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на источник в Кремле пишет, что заявление Пашиняна относительно планов по выходу из ОДКБ является большим разочарованием для администрации Путина. «Это огромная глупость, - цитирует ресурс слова своего источника. - И выход из ОДКБ, и дружба с США. Я убежден, что армяне однозначно будут жалеть о таких решениях. Более того, это произойдет уже очень скоро…».

Тот же источник в администрации Путина напомнил, что дружба с американцами «редко приводит к чему-то позитивному», и в качестве примера привел ситуацию с Украиной. Когда корреспондент «Кремлевской табакерки» поинтересовался, возможен ли в Армении украинский аналог «СВО», он ответил: «Полагаю, нет. Сам факт дружбы с американцами похоронит Пашиняна». Тот же интернет-ресурс, но уже со ссылкой на источник в МИД РФ отметил, что «…в связи с резкими действиями и заявлениями со стороны Армении будут незамедлительно приняты определенные меры». В то же время в ведомстве Сергея Лаврова призвали «не искать в данном вопросе сенсаций». Российский политолог Юрий Светов назвал заявления премьер-министра Армении «провокацией», подчеркнув, что Россия сама должна исключить Армению из ОДКБ. «Ереван уже не раз демонстрировал нежелание сотрудничать с организацией, проверяя, как долго Россия будет это терпеть», — сказал политолог в интервью интернет-ресурсу 360.ru.

Светов напомнил, что ранее Армения отказалась назначать своего представителя председателем ОДКБ, затем проводить совместные маневры и участвовать в финансировании бюджета организации. По мнению политолога, эти деструктивные действия являлись ничем иным, как проверкой реакции России. «Армению надо гнать в шею из ОДКБ, - призвал эксперт. - Они ведь ведут себя таким образом, полагая, что ОДКБ гораздо больше нуждается в Армении, чем Армения нуждается в ОДКБ». Россия, по мнению Светова, «все прощает Армении», стремящейся усидеть сразу на нескольких стульях и идущей на поводу у США. «Все это проделывала Грузия при Саакашвили, - напомнил Светов. – И вот сегодня, двадцать лет спустя, это повторяется в Армении, и результат будет тот же».

По мнению Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», в случае выхода Армении из ОДКБ следующим шагом может стать вывод российской военной базы из Гюмри. Лукьянов допустил, что в рамках двусторонней договоренности база, возможно, и останется, но не исключил, что Ереван может потребовать вывода всех российских военных. «Наша военная база в Гюмри в принципе не зависит от ОДКБ, - пояснил Лукьянов. – Это двусторонние отношения». Отметив, что «Ереван от Москвы очень сильно зависит, прежде всего, экономически», Лукьянов добавил:«Если же к России поступит требование покинуть Армению, то это, естественно, скажется на отношениях между двумя странами». Как выразился российский политолог, выход из ОДКБ «символически ярок» и «очень звонок», хотя на деле «ни для Армении, ни для ОДКБ он совершенно ничего не меняет».