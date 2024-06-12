Американцы обратились к протестующим в Ереване

Посольство США в Армении призывает протестующих в Ереване «ответственно осуществлять» свое право на свободу собраний, воздерживаясь от проявления насилия. Об этом говорится в заявлении американского дипведомства.

«Посольство США следит за проходящими в Ереване акциями. Призываем протестующих ответственно осуществлять свое право на свободу собраний, воздерживаясь от проявления насилия. Разрешение политических разногласий обеспечивается посредством демократических процессов», - говорится в заявлении.

В американском посольстве также призывают «правоохранителей поддерживать общественный порядок таким образом, чтобы обеспечивались права граждан на свободу слова и собраний, а также расследовать все те инциденты, в ходе которых могли быть нарушены процедуры, в том числе по части журналистов, освещающих демонстрации».

По данным Министерства здравоохранения Армении, в результате протестов накануне, 12 июня, на проспекте Баграмяна за медицинской помощью обратились 101 гражданское лицо и полицейский. Журналисты также пострадали.