Пока США «раскачивались», Словения тайно передала Украине военную помощь
Правительство Словении передало Украине крупную партию военной помощи в период, когда США задерживали поставки оружия для ВСУ из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщает словенский портал 24UR.
По данным журналистов, Словения тайно поставила украинским военным 26 боевых бронированных машин BOV, три БМП M80A и бронемашины HMMWV. Кроме тяжелого вооружения, Украина также получила военную помощь в виде автоматических винтовок, боеприпасов, касок, зенитных пушек Zastava M55 и разведывательных беспилотников.
Издание также подчеркивает, что Словения, учитывая масштабы страны, передала ВСУ «очень большой объем» вооружений.