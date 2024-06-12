Экс-лидер карабахских сепаратистов раскрывает секреты Еревана

До последнего дня карабахские сепаратисты подчинялись правительству Армении и являлись «структурным подразделением Министерства обороны Армении». Такое заявление сделал экс-лидер сепаратистов Самвел Шахраманян.

«Что касается того, что мы оставили там на миллиарды исправного оружия… Никол Пашинян должен хорошо знать, на чьем балансе находилось вооружение, кто отвечал за это вооружение…», – сказал сепаратист.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте заявил, что представители «клерикально-феодальной элиты» в Карабахе сдали Азербайджану арсеналы с военной техникой и боеприпасами на многие миллиарды.