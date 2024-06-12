Хикмет Гаджиев о сенсационной сделке Евросоюза, Украины и Азербайджана

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Чиновники Евросоюза обратились к Баку с планом транспортировки азербайджанского газа в Европу через Украину. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных азербайджанских чиновников. «Европейский Союз и транзитные страны, о которых мы говорим, связались с Азербайджаном по этому вопросу», - сказал изданию помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«В настоящее время мы рассматриваем различные варианты того, как мы можем внести свой вклад в этот процесс. Я бы воздержался от указания сроков, но, опять же, был... призыв, и мы отнеслись к нему серьезно, потому что это вопрос европейской энергетической безопасности», - добавил Гаджиев. Один из европейских дипломатов, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию, что «что-то происходит по этому вопросу»: «Мы видим некоторые риски для безопасности поставок, когда дело доходит до прекращения транзита через Украину из-за существующих препятствий в инфраструктуре европейской газовой системы».