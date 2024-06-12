Хикмет Гаджиев о сенсационной сделке Евросоюза, Украины и Азербайджана
Чиновники Евросоюза обратились к Баку с планом транспортировки азербайджанского газа в Европу через Украину. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных азербайджанских чиновников.
«Европейский Союз и транзитные страны, о которых мы говорим, связались с Азербайджаном по этому вопросу», - сказал изданию помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«В настоящее время мы рассматриваем различные варианты того, как мы можем внести свой вклад в этот процесс. Я бы воздержался от указания сроков, но, опять же, был... призыв, и мы отнеслись к нему серьезно, потому что это вопрос европейской энергетической безопасности», - добавил Гаджиев.
Один из европейских дипломатов, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию, что «что-то происходит по этому вопросу»: «Мы видим некоторые риски для безопасности поставок, когда дело доходит до прекращения транзита через Украину из-за существующих препятствий в инфраструктуре европейской газовой системы».
Представитель Еврокомиссии Тим Макфи в комментарии Politico отметил, что ЕК тесно сотрудничает с членами сообщества в поиске альтернативных маршрутов и поставок газа.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны и компании в Европе обсуждают, как обеспечить продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году. По мнению некоторых источников, один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы европейские компании покупали газ в Азербайджане и поставляли его в Европу через российские трубопроводы.