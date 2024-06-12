Али Асадов собрал министров и руководство госпредприятий

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, в ходе заседания, проведенного 13 июня под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова, были обсуждены состояние выполнения задач, вытекающих из распоряжения президента Азербайджанской Республики №4078 от 31 августа 2023 года «О мерах по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия Азербайджанской Республики», в том числе состояние готовности государственных предприятий, в которые, согласно распоряжению, предполагается привлекать инвестиции.

Среди этих предприятий производственное объединение «Азерикимья» (этилен-полиэтиленовый завод), входящее в структуру Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, карбамидный завод и метаноловый завод, ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», ЗАО AzerGold, ОАО Международный банк Азербайджана, ООО «Бакинская телефонная связь» и ООО «Азтелеком» при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

На заседании были подробно обсуждены коммерческий и финансовый анализ государственных предприятий, индивидуальная дорожная карта по каждому предприятию, необходимые изменения в законодательную базу по привлечению частных инвестиций, вопросы оказания бизнес-ориентированных государственных услуг и другие текущие вопросы.