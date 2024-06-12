У Лаврова призвали Ереван прекратить «бесконечную возню»

«Миллион раз говорили, что ОДКБ - это структура, в которую все приходят добровольно. Там нет командно-административной системы давления на страны-участницы. Там есть взаимоуважительный диалог. Никто никого силой не держит. В чем проблема? Почему столько лет политические деятели в той же самой Армении на этой теме так спекулируют? ...Пусть уже как-то разберутся с собой, – цитируют российские СМИ Захарову. - Что вокруг этого устраивать бесконечную какую-то возню?».

При этом, по словам Захаровой, российская сторона всегда будет дружить с Арменией: «Развивать отношения, потому что речь не идет исключительно о конкретных персоналиях, которые в определенный период времени появляются на политических небосклонах разных стран. Речь идет о народе, речь идет о двух странах. [Мы] столько тепла вложили в развитие наших отношений, что никому не удастся их испортить».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что следующим логическим шагом в отношениях с ОДКБ станет выход из организации.