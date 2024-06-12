Замминистра: «Использование физических услуг резко сократится»
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Эльмин Мамедов, выступая на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, заявил, что «использование физических услуг резко сократится».
По его словам, ведутся работы по предоставлению услуг в полностью цифровом и упрощенном формате посредством единой платформы электронного правительства mygov на основе нового подхода, ориентированного на жизненные события. На данный момент на платформе mygov полностью цифровизированы такие жизненные события, как регистрация рождения, брака и смерти, и в ближайшее время к ним добавятся еще 8 событий. Это позволит цифровизировать отношения между государством и гражданами на 80%, что, в свою очередь, значительно сократит необходимость в физических услугах.