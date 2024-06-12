Банки некоторых республик бывшего СССР ограничили операции по конвертации рубля после американских санкций в отношении Московской биржи, из-за которых в России остановились торги долларом и евро.

The Moscow Times со ссылкой на представителей компаний-импортеров сообщает, что с проблемами российские клиенты столкнулись в банках Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызтана.

Утром банки центральноазиатских республик перестали проводить операции по обмену рубля на доллар и евро или предлагали абсолютно невыгодные курсы. К вечеру стало известно, что банки Таджикистана и Узбекистана возобновили обмен рубля.

В Кыргызстане проблемы сохранились: об ограничениях объявили пять банков республики. Одновременно РСК-банк, банк «Компаньон», Мбанк, а также еще не менее 6 банков прекратили работу с системами денежных переводов, с помощью которых можно было отправлять деньги из России и обратно.