Банки стран бывшего Союза перестали менять рубли на доллары обновлено 22:17
Банки некоторых республик бывшего СССР ограничили операции по конвертации рубля после американских санкций в отношении Московской биржи, из-за которых в России остановились торги долларом и евро.
The Moscow Times со ссылкой на представителей компаний-импортеров сообщает, что с проблемами российские клиенты столкнулись в банках Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызтана.
Утром банки центральноазиатских республик перестали проводить операции по обмену рубля на доллар и евро или предлагали абсолютно невыгодные курсы. К вечеру стало известно, что банки Таджикистана и Узбекистана возобновили обмен рубля.
В Кыргызстане проблемы сохранились: об ограничениях объявили пять банков республики. Одновременно РСК-банк, банк «Компаньон», Мбанк, а также еще не менее 6 банков прекратили работу с системами денежных переводов, с помощью которых можно было отправлять деньги из России и обратно.
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Некоторые коммерческие банки Кыргызстана частично приостановили работу с переводами средств в Россию и из России, пишет Интерфакс.
Так, различные ограничения на переводы с использованием российских платежных систем ввели Mbank, банк «Компаньон», РКС банк, Кыргызско-Швейцарский банк (КСБ), Кыргызкоммерцбанк, Керемет банк. В большинстве из этих кредитных организаций ограничения назвали временными.
В то же время в Капитал банке, Халык банке и Банке Азии Интерфаксу заявили, что никаких ограничений по операциям с рублями и переводам в Россию и из нее у них нет.
Минфин США 12 июня внес в санкционные списки Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Из-за этого с 13 июня Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами США и евро.