Сын Трампа прилетел к Орбану

По его словам, Орбан и Трамп-младший обсудили отношения двух стран, борьбу с нелегальной миграцией, а также войну России против Украины.

Сын экс-президента США прибыл в Венгрию по приглашению главы Торгово-промышленной палаты Будапешта, отмечает портал Index. Он, в частности, примет участие в бизнес-конференции, посвященной инвестициям США в Центральной и Восточной Европе.

Сам Трамп встречался с Орбаном в марте в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как уточнял NBC News со ссылкой на избирательный штаб республиканца, они обсудили «широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации».