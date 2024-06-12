Сын Трампа прилетел к Орбану
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с сыном бывшего президента США Дональдом Трампом-младшим в Будапеште, сообщил агентству MTI пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
По его словам, Орбан и Трамп-младший обсудили отношения двух стран, борьбу с нелегальной миграцией, а также войну России против Украины.
Сын экс-президента США прибыл в Венгрию по приглашению главы Торгово-промышленной палаты Будапешта, отмечает портал Index. Он, в частности, примет участие в бизнес-конференции, посвященной инвестициям США в Центральной и Восточной Европе.
Сам Трамп встречался с Орбаном в марте в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как уточнял NBC News со ссылкой на избирательный штаб республиканца, они обсудили «широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность прочных и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации».